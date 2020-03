Ex portero alemán Jens Lehmann realizó indignantes comentarios sobre el coronavirus

El reconocido ex portero alemán Jens Lehmann causó indignación en el mundo con los curiosos posteos acerca del coronavirus que realizó en su cuenta de Twitter.

El ex meta de Arsenal afirmó que "apagar todo causa más daño" en medio de la expansión del COVID-19 alrededor del mundo y cuestionó que sea una buena medida "mantenerse en casa".

"Esto es difícil de creer, la tasa de mortalidad es menor que la que hubo en años anteriores en Europa, basado en los datos que había hasta el 8 de marzo del 2020".

"Entonces esperemos hasta el final de esta semana para nueva información pero ¿qué pasa si causamos más daño al bienestar de la gente cerrando todo?", preguntó.

En esa línea alegó que "¿es mejor quedarse en casa en cuarentena que perder el trabajo o la existencia de un negocio exitoso? ¿Habrá más gente que se enferme por problemas financieros grandes que por el virus? ¿Quién responde eso?".

Las palabras de Lehmann tuvieron rápida respuesta y muchas críticas.

