Ex seleccionado peruano fue acusado de amenazas de muerte por su ex esposa

John Galliquio, ex jugador de la selección peruana, fue acusado por su ex esposa de amenazas de muerte y violencia, algo que fue publicado en un adelanto del programa de televisión de aquel país "Nunca Más" de ATV.

En el avance del capítulo que se emitirá este domingo en tierras "incaicas", Karla Gómez, decidió poner en evidencia al padre de sus dos hijas, quien vía una grabación la intimidó.

"Cuando salga de la cárcel yo te voy a matar, no te preocupes", fue el duro mensaje que le envió Galliquio a Gómez, el cual mostró como evidencia la ex mujer del peruano, que actualmente se encuentra en encarcelado con una pena de 11 meses, precisamente por agredir a la mujer, la cual en todo caso será cambiada por una multa de cerca de 750.000 pesos chilenos.

Además, la agredida madre agregó que el ex Universitario de Lima y Racing Club de Avellaneda, entre otros equipos, "me pateaba hasta el punto de hacerme vomitar sangre. Él me rompe la mandíbula, me patea en la calle. Están esperando que me mate".

Gómez tiene actualmente tres recursos de protección, aunque señaló que la Fiscalía de Pisco la ignora cuando ella se dirige a denunciar al ex deportista de 40 años.

