Fabián Estay: Arturo Vidal está un escalón más arriba que Charles Aránguiz

El ex mundialista de Francia 1998 Fabián Estay se refirió a la discusión que se ha presentado en los últimos días que compara a dos de los valuartes de la selección chilena actual: Arturo Vidal y Charles Aránguiz.

"Me gusta más Arturo no porque Charles no me guste, me gusta muchisimo, pero Arturo tiene una relevancia más importante, ha conseguido más cosas en Europa que Charles Aránguiz y me parece que está un escalón arriba que Charles", dijo el ex medicampista a Redgol.

"Son dos grandes futbolistas que tenemos en la selección chilena y tenemos que disfrutarlos, y ellos han demostrado que pueden jugar juntos y han sido importantísimos en lo que significó conseguier las dos Copa América", cerró el ex jugador.