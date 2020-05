Falleció Mauricio Hanuch, ex jugador de Estudiantes de la Plata e Independiente

El ex futbolista argentino Mauricio Hanuch falleció este martes a los 43 años tras una larga lucha contra el cáncer de estómago, que derivó a otras enfermedades, provocando luto en el fútbol de aquel país, donde brillara como volante ofensivo en Independiente, Estudiantes y Platense, entre otros.

"Él tenía cáncer, estaba internado en La Trinidad de Palermo. Tiene dos hijos, uno chiquito", dijo su hermana Yanina en diálogo con La Red, añadiendo en su cuenta de Instagram el mensaje: "Te me fuiste".

La propia hermana del ex jugador había indicado hace algunos días que por el cáncer "haciendo quimio y se descompuso. Ahí nos enteramos que no le funcionaba el hígado y el domingo nos dijeron que no le funcionaba el riñón".

Hanuch militó en Sporting de Lisboa de Portugal, donde ganó el título de liga local, Olimpo, Talleres de Córdoba, Defensores de Belgrano, Nueva Chicago, Badajoz de España y Dinamo de Albania.

✨ Hasta siempre Mauricio Hanuch, nos dejaste tus gambetas, tu risa fresca, tu hombría de bien y tu alegría permanente. Estarás eternamente en los corazones calamares y nunca te vamos a olvidar. Hasta siempre Turquito querido descansa en paz 😢 pic.twitter.com/t2L0hUnkXj — Club A. Platense (desde 🏡) (@caplatense) May 26, 2020