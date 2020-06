Francisco Arrué y conflicto del Sifup: El tiempo dirá si Gamadiel García hizo una buena gestión

El destacado ex volante Francisco Arrué se refirió al conflicto que vive el Sifup por el beneficio económico entregado a algunos ex jugadores nacionales y que excluyó a otros, situación que denunció Marcelo Salas hace algunos días.

"Creo que es un conflicto que puede solucionarse, pero es necesario que haya conversación, sobre todo con quienes alzaron la voz, porque o sino el único perjudicado será el gremio. El tiempo dirá si es que el señor (Gamadiel) García hizo una buena gestión", señaló Arrué en el Live de Instagram de Al Aire Libre en Cooperativa.

"Yo no tengo contacto ni con García ni con el Sifup, menos después de la situación que vivimos en Colchagua, cuando ellos se abanderaron por el ascenso de San Marcos de Arica en 2019, aunque nosotros todavía teníamos opciones y faltaban fechas por jugarse. Eso me desilusionó, pero también creo que la gente puede equivocarse y no creo en la mala fe", añadió.

El triste final de la medalla de Sidney 2000 y su paso por los 3 grandes

Francisco Arrué mencionó además una triste situación relacionada a la medalla de bronce que ganó con la selección chilena en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000, la cual ya no está en su poder.

"La medalla actualmente la tiene un ladrón. Hace un tiempo me entraron a robar y se llevaron camisetas, dinero y algunos recuerdos como la medalla. Esto fue lo que más me dolió, pero no quise hacerlo público porque hay gente que le pasan cosas peores" dijo.

En lo deportivo reconoció que "fue lo más importante que viví como jugador de fútbol. Entiendo que para muchos lo más grande es un Mundial, pero para mí los Juegos Olímpicos fueron maravillosos, una de las mejores experiencias de mi carrera".

En relación a su trayectoria, Arrué recordó que "a los 17 años fui incluido en el primer equipo de Colo Colo, jugué mucho al principio y después nunca fui titular indiscutido. Me fui porque quería jugar y estar en Sidney y lo logré".

"A Católica llegué en 2001 y tuve un muy buen paso, eso me permitió volver en 2005. Fueron de los mejores años de mi carrera, además salimos campeones, jugamos Sudamericana contra Boca Juniors y Libertadores contra Corinthians de Carlos Tévez y Javier Mascherano. Era un equipo con carácter", añadió sobre su paso por la UC.

Finalmente acerca de su estadía en la U sostuvo que "al principio la hinchada no me trataba bien, salía con Carabineros del estadio, pero después me gané a la gente en la cancha y se portó muy bien conmigo".