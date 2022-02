Francisco Huaiquipán fue acusado de incumplir arresto domiciliario nocturno

El ex futbolista de Colo Colo y otros varios equipos Francisco Huaquipán fue acusado de incumplir el arresto domiciliario nocturno, beneficio que logró luego de haber estado recluido en Colina por la investigación que realiza la Fiscalía en su contra luego de haber sido sorprendido intentando ingresar celulares y sustancias ilícitas al recinto penal donde cumple condena su hijo.

De acuerdo a lo publicado por La Tercera, Huaquipán tuvo arresto domiciliario completo para después pasar a solo nocturno en virtud de la necesidad del ex jugador de trabajar.

No obstante, el pasado 18 de enero Huaiquipán no fue encontrado en su domicilio, según lo denunció Carabineros. En una carta firmada por el comisario subrogante, John Brown, se deja constancia que a las 2:55 horas se visitó su domicilio: "Personal de esta dotación, durante la fiscalización realizada en las fechas y horarios que más abajo se detallan, el imputado no atendió a carabineros", dice el funcionario de la 50° comisaría de carabineros de San Joaquín.

En la misma publicación, el abogado del ex jugador, Darío Guajardo, explicó lo sucedido.

"Hay un incumplimiento según el documento. Carabineros de San Joaquín no tiene capacidad para cubrir todo. No tiene para llegar a la puerta y tocarle la puerta. Se asoman por la esquina, le tocan la bocina y Huaiquipán tiene que asomarse. Y si no sale en un minuto, ellos dicen que no está", aseguró.

Guajardo contó que le advirtió a su cliente de que tomara una serie de medidas para evitar este tipo de conflictos.

"Le insistí a Francisco, hace siete meses, que pusiera cámaras de seguridad en la puerta de su casa. Es la única forma que tiene para demostrar que carabineros no llega a la casa, que solo toca la bocina y se va", comentó.

"Francisco está cumpliendo al dedillo todo lo que le exige el tribunal. Yo estoy encima y la Mitzy (su señora) también. Ella incluso se enoja porque Huaiquipan no quiere poner las cámaras", añadió.

Guajardo aseguró que no irá a la cárcel: "Estamos negociando para encontrar una salida. Se amplió la investigación, pero Francisco no irá a la cárcel. Él está muy bien, tranquilo. Preocupado de sus cosas hogareñas, de índole familiar. Está preocupado de sus cercanos", dijo.