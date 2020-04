Gabriel Batistuta: Luis Suárez siempre me hace saber que fui su ídolo

El ex delantero argentino a su vez reveló cuál era su cábala.

El ex jugador argentino Gabriel Batistuta fue entrevistado por el también retirado futbolista Juan Pablo Sorín a través de Instagram. En la conversación, el otrora lateral le mostró al "Bati" un video en donde Luis Suárez le revela su admiración.

En el registro, el atacante de FC Barcelona le dijo que "me gustaría decirte que fuiste un ídolo desde chico para mí. Futbolísticamente fuiste lo mas grande que vi, con una calidad terrible, una fortaleza impresionante y capacidad de hacer goles de todos los colores".

"Intenté imitarte desde chico y por eso te admiro mucho. Para mi sos un ídolo. Me gustaría poder conocerte y hablar de futbol cuando pase todo este mal momento", afirmó el uruguayo.

Batistuta se sintió halagado y aseguró tras soltar una risa: "¿Dijo que trató de imitarme? ¡Le salió demasiado bien! Siempre me hace saber que fui su ídolo. Pero encima lo invité a comer un asado y no quiere venir, já. Ya habrá momento para juntarnos con Luis".

A su vez, el ex Roma e Inter de Milán reveló cuál era su cábala en la época de jugador, aseverando que "en un momento me compraba una pulserita cada vez que hacia un gol, pero era siempre después del partido, nunca antes. ¡Y justo ese año creo que fui goleador o rompí algún récord! Igual yo toda la vida creí en el trabajo: más me entrenaba, más suerte tenía. Así que las cábalas es relativo".