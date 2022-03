Gloria Encina, esposa de Leonel Sánchez: Su recuperación ha sido un milagro

Gloria Encina, esposa del histórico ex delantero de Universidad de Chile y de la selección chilena Leonel Sánchez, repaso los complicados momentos que vivió el goleador del Mundial del 62, y aseguró que su recuperación ha sido un milagro.

Sánchez quedó internado el pasado 22 de febrero y luego de más de un mes, salió de alta el 29 de marzo.

"Nos íbamos a poner la tercera dosis contra el covid en el consultorio de Recoleta. Le conté al doctor que había tenido 38,8 de fiebre y que me había costado bajársela. 'Lo siento, tengo que mandarlo al hospital', me dijo. Yo no hablaba arriba de la ambulancia, jamás imaginé que tenía neumonía", explicó doña Gloria en diálogo con Las Últimas Noticias.

"Su diagnóstico era grave y en julio del pasado habíamos vivido lo de la fibrosis. Lo cuidamos tanto, nos cambiamos para acá, el departamento con una terraza para que pudiera tomar solcito, porque no podía resfriarse ni nada. Tuvimos covid en enero, pero salimos de eso, nos dieron el alta y nos seguimos cuidando. El doctor nos dijo que esta neumonía no tiene nada que ver con el covid", añadió.

Después vino lo más complejo, por lo que para ella, es un milagro lo ocurrido con el zurdo.

"Nos llaman al hospital para decirnos que se había agravado y que había que operarlo, porque había sufrido un sangramiento. La operación fue un éxito, después que no habían llamado para despedirnos. Y desde ese momento todo ha sido un milagro. Yo dije 'Diosito es azul', porque es un milagro que Leonel esté ahora con nosotros. Doy gracias a todos los que enviaron mensajes. Mi corazón están llenito de amor", contó.