Hermana del desaparecido Marco Opazo: No tenemos mayor información, sentimos que estamos como el primer día

Ximena Opazo, hermana del desaparecido ex futbolista Marco Opazo, conversó en la Tardes Deportivas de Al Aire Libre en Cooperativa sobre la búsqueda del ex seleccionado chileno y aseguró que, después de 42 días de "pesadilla", aún no tienen información y se sienten como ese sábado 19 de marzo, fecha en que se le perdió el rastro.

"La PDI tiene todo tipo de injerencia en el caso, y está en manos de la Fiscalía en la Provincia de Chacabuco. Estamos como el primer día, solo sabemos que se están haciendo las diligencias. Como familia, por eso hemos organizado de manera particular la búsqueda en Lampa, sobre todo en el sector donde se perdió la señal de mi hermano, en Noviciado, Batuco", explicó.

"Salimos a buscarlo en varios sectores, también hemos ido al litoral, pero no hemos tenido respuesta o alguien que lo viera. No tenemos mayor información. Sentimos que estamos en el primer día, nada sabemos y los días pasan, nos lleva a la convicción de que las hipótesis se abren, porque no hay respuestas y no aparece", añadió.

Opazo, quien fue jugador de Palestino, salió de su casa en Lampa sin rumbo conocido, y según el testimonio de su pareja, no informó donde iba y se perdió el rastro. De acuerdo al GPS, tomó un bus a Estación Central, y la señala se píerde en la Ruta 68, antes de la entrada a Noviciado, que coincide con la entrada de retorno hacia Lampa.

Respeto a la vida personal de Opazo, Ximena sostuvo que "mi hermano era muy conocido y querido en Lampa", explicando que trabajaba con niños de riesgo social en el área de deportes de la Corporación Municipal.

"El tenía muchos proyectos con ellos, eran su gran orgullo", agregó, enfatizando que "no tenía ninguna depresión que lo llevar a atentar contra su vida".

Además, Ximena indicó que el testimonio de la pareja de Marco no está acreditado, sobre la ropa que estaba usando el ex seleccionado el día de su desaparición.

Finalmente, Ximena Opazo habló sobre la marcha realizada en Lampa, señalando que es "un grito de auxilio" para visibilizar el caso, ya que necesitan la mayor ayuda posible para encontrar con el paradero de su hermano. "Esto es luchar sola contra un gigante. Marco es una estadística más en una carpeta enorme", concluyó.

Ante cualquier información, sus seres queridos solicitaron comunicarse a los números +569 7528 2250, +569 4132 7328 y +569 9975 1275.