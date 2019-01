Hijo de ex campeón del mundo José Luis Brown: Está cada día más complicado

El ex jugador sufre una enfermedad neurodegenerativa.

Juan Ignacio Brown, hijo del ex campeón del mundo con argentina en 1986, José Luis Brown, contó que la salud de su padre es delicada y que reconoce muy poco a la gente. El "Tata" tiene una enfermedad degenerativa que se agudizó en el último tiempo y que provocó un cuadro de deshidratación aguda.

"No nos reconoce, muy poco. Por momentos, si logra conocer, hoy no logra manifestarse. No logra hablar", comentó Juan Ignacio en diálogo con el programa radial argentino Un buen momento.

El "Tata" tiene una enfermedad degenerativa que se ha ido complicando: "Lo ves físicamente y está bien, pero su cabeza la verdad que cada día está más complicada. Es muy triste para los que lo rodeamos y para él. En algún momento, en breves lapsos, logra conectar con la realidad y seguramente no le gusta verse así".

Brown se encuentra en compañía de su familia y con la restricción de visitas. Su hijo explicó que la evolución se evaluará día a día, pese a que lo lograron estabilizar clínicamente.

"Hay mucho para proyectar en el futuro. Papá viene con esta enfermedad desde hace varios años, neurodegenerativa. Él, medicado, dentro de todo la venía peleando y regulando bastante bien, pero en estos últimos cuatro o cinco meses tuvo un avance bastante importante, mucho más de lo esperado". aseguró.

El ex jugador ha recibido varios mensajes de apoyo, siendo el de Diego Armando Maradona, uno de los más emotivos.