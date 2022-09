Huaiquipán y su condena por ingresar drogas a Colina 1: Me hice responsable de algo que no era mío

El ex futbolista Francisco Huaiquipán, recordado jugador de Colo Colo, habló sobre la condena que está cumpliendo por intentar ingresar droga a la cárcel de Colina 1, y aseguró que asumió una responsabilidad "de algo que no era mío".

En una tensa entrevista realizada por TVN, Huaquipán contó detalles sobre como lleva su condena, de tres años con libertad vigilada, aunque evitó profundizar sobre el origen de las "pertenencias" que le llevó el 4 de septiembre de 2021 a su hijo, quien está cumpliendo condena en el citado penal carcelario.

"El camión, propiedad de mi familia, lo llevé sin tener idea de lo que llevaba. Se encontraron esas cosas, se habló muy mal. Asumí, me hice responsable de algo que no era mío. Me puse los pantalones como debía ser y era", declaró Huaiquipán.

Ante la insistencia del periodista de TVN por saber el origen de los objetos que fueron pesquisados por Gendarmería, Huaiquipán amenazó con terminar la entrevista, insistiendo que no sabe de dónde salieron los 38 celulares, la marihuana y cocaína que se encontraron en unos sacos de cemento que llevaba a su hijo.

Huaquipán actualmente lleva ocho meses trabajando como caza talentos, ya que sueña que talentos de barrios vulnerables, como lo fue él, puedan llegar al fútbol profesional.

Sin embargo, lamentó el abandono que ha sufrido tras lo sucedido en la cárcel.

"Te quedas solo, se cierran la puertas. Nadie quiere estar contigo, te ven de una forma que no eres. Se alejó la gente, amigos. Deben ser contados con los dedos de la mano los que están hoy a mi lado. En el mundo del fútbol, nunca más te vuelven a llamar", sentenció.