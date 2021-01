Jorge Garcés encabeza a personajes del fútbol que van de candidatos a las municipales

El ex técnico de la selección chilena y de variados equipos de Primera Jorge Garcés es uno de los variados personajes del fútbol que el próximo 11 de abril aparecerán en las papeletas de las elecciones a alcaldes y concejales.

El entrenador, cuyo último trabajo fue en Fernández Vial, postulará por un cupo a concejal como independiente pro Renovación Nacional en su natal Talca.

"Yo no me llamaría político, soy una persona más que conoce los problemas de su gente. Siempre en donde estuve trabajando se habló del talquino Garcés, he sido el único talquino que dirigió la selección, nunca olvidé mis raíces, aunque estoy seguro que habrá muchos detractores, pero no me importa, estoy dispuesto a ponerle el pecho a lo que digan, porque confío en que seré una ayuda para Talca", dijo el DT a La Cuarta.

Garcés se suma al conocido caso de Víctor Hugo Castañeda, quien es candidato a alcalde a La Serena como independiente apoyado por Chile Vamos.

"Se viene un trabajo arduo, que ya comenzó hace rato, juntándome con gente, escuchando los problemas todo por el bien de La Serena. Yo cuando llegué a vivir en 2005 esta era la ciudad número uno en calidad de vida, para mí fue un bálsamo para bajar los niveles de tensión que tenía cuando vivía en Santiago, pero eso ya no es así", comentó el ex seleccionado nacional.

