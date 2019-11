Jorge "Kike" Acuña y su nueva faceta como DT: Algún día quiero dirigir a la selección chilena

El ex jugador se desempeña actualmente como estratega de la sub 17 de Unión San Felipe.

El ex jugador Jorge "Kike" Acuña, quien actualmente se desempeña como entrenador de la sub 17 de Unión San Felipe, conversó con Las Ultimas Noticias sobre su presente y manifestó su deseo de alguna vez dirigir a la Roja.

El retirado futbolista afirmó al matutino que "nunca me dejó de gustar el fútbol. Me desvié un tiempo, pero son cosas del pasado. No diría que es un renacer, sino más bien el inicio de una carrera larga y exitosa como entrenador. Al menos eso espero. Cuando salí de Ovalle con 11 años le prometí a mi familia que jugaría en la UC, en la selección y en el extranjero. Y así fue".

"Ahora Cuando entré a estudiar les prometí que sería técnico profesional. Quiero dirigir a San Felipe, a la UC y en algún futuro a la selección. Se ve como algo lejano, pero para mí no lo es porque es lo mismo que viví cuando tenía 11 años y todos decían que no iba a lograr mis sueños", señaló.

A su vez, el otrora volante de Universidad Católica afirmó que "mi estilo de vida es súper distinto a como era hace un año. Dejé de chupar, voy a cumplir un año en diciembre. Desde que dejé el trago, por decisión propia, todo empezó a salir bien".

"Mi polola (Daniela Urbina) quedó embarazada, se formaron mis escuelas de fútbol en Ovalle, estuve a cargo de una academia en un colegio. Me va bien en el INAF y ahora estoy dirigiendo a la sub 17 de San Felipe", relató.

Por último, el "Kike" dijo que "estoy feliz, viviendo en el campo, con mi familia y mis cuatro perros en un terreno cerradito. La verdad ya no me gusta ir mucho a Santiago porque toda la gente está estresada. Acá, en la noche, lo único que se escuchan son los grillos. No lo cambiaría por nada".