José Luis Chilavert lanzó su candidatura a la presidencia de Paraguay para 2023

El destacado ex arquero José Luis Chilavert sorprendió a sus fanáticos y compatriotas al lanzar su candidatura a la presidencia de Paraguay para las elecciones de 2023.

Chilavert presentó un afiche en sus redes sociales con el eslogan "Chila Presidente. Orgulloso de ser... paraguayo", lo que generó gran cantidad de comentarios de apoyo, críticas y también burlas, principalmente a su inexperiencia política.

El ex Vélez Sarsfield, conocido por su capacidad goleadora pese a su posición de golero y a sus a´ácidos comentarios contra la Conmebol, ya había dado a conocer su intención de ser mandatario de su país, a mediados de este 2020, pero recién ahora lo oficializó, por lo que estará en la carrera por la banda presidencial.

De todas maneras, no se trata del primer ex jugador que busca estar al mando de su nación, ya que además del ex golero de 55 años está el caso George Weah, único africano en ganar el Balón de Oro en 1995, y que actualmente es Presidente de Liberia.

Revisa el afiche de Chilavert por su candidatura: