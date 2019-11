José Luis Chilavert: Quiero ser presidente de Paraguay

El ex guardameta sostuvo que realizó encuestas y que su imagen positiva es de 86 por ciento.

El destacado ex portero de la selección paraguaya José Luis Chilavert, en entrevista con el medio ABC, expresó su deseo de ser presidente de su país y aseguró tener el respaldo de la gente, según algunos sondeos que realizó.

"Quiero ser presidente. Ya he mandado hacer encuestas con una empresa especializada extranjera y en líneas generales me dan 86 por ciento de imagen positiva. A la gente le gustaría que yo pudiera incursionar en la política. Quiero hacer algo más por mi país", sostuvo el ex guardameta.

Además, añadió que "necesitamos un país con credibilidad para que nos respeten y vengan los capitalistas a invertir. No hay tiempo de mirar atrás. No hay tiempo que perder".

Junto con esto, Chilavert anunció que en 2021 decidirá si hace efectiva su postulación y que en caso de llevarla a cabo tiene "ventaja" sobre los políticos tradicionales, ya que "la gente está cansada".

"Todos me conocen en todo el Paraguay gracias a Dios por mis éxitos en el fútbol. Los mismos compatriotas que están en el extranjero, estén donde estén, saben qué clase de persona soy. Otra ventaja que tengo es que nunca viví del Estado y no estoy contaminado de esa política mercantilista que aborrece la gente", agregó.

Finalmente, el ex deportista aseguró que su modelo a seguir es "el Gobierno de José María Aznar en España (1996-2004). Yo viví ahí, milité en el club Zaragoza. Conocí la realidad de ese país y lo mal que le fue en sus últimos años a Felipe González. Llegó Aznar con un buen plan económico. Levantó y puso a España a nivel del primer mundo", cerró.