José Luis "Mataor" Sánchez: Sierra y Roland Fuentes fueron muy importantes tras mi separación

José Luis "Mataor" Sánchez, hoy técnico de la sub 16 de Unión Española contó sobre el gran apoyo que encontró en el mundo del fútbol tras su dolorosa seperación del 2011 y agredeció a Ronald Fuentes, Josè Luis Sierra y Sergio Vargas.

Me costò mucho asumir mi separación. Estuve con psicólogo y me acerqué nuevamente a gente del fútbol como Ronald Fuentes y el Coto Sierra, que estaban en Unión Española. Ahí me tendieron una mano y terminé el curso de entrenador. Comencé a trabajar en Unión. Ellos fueron pilares fundamentales después de mi separación en 2011", indicó

"Estoy realmente agradecido. Al Coto lo conocía y con Ronald fuimos compañeros en la U. Estuve tanto tiempo alejado del fútbol", indicó.

Además, agregó que "Sergio Vargas fue muy importante tras mi separación. Se portó muy bien conmigo. Cuando me fui de la casa, él me tuvo viviendo en su casa por un buen tiempo. Me ayudó mucho, fue un gran compañero y consejero".

En cuanto a su vida actual, comentó que "como estamos acogidos a la ley de protección del empleo tuve que salir a buscar opcioes para poder mejorar los ingresos. Ahí hablé con unos amigos y comencé a trabajar en Uber. El trabajo no es deshonra y me lancé a manejar".

Finalmente, se refirió al fallecimiento de su hermana, que pereció esperando un tamplante, y a la muerte de su padre apenas 24 horas después, esto el pasado mes de abril. "Fue terribe, en vedad fue muy doloroso. Imagínate que se muera tu hermana y al otro día tu viejo. Fue realmente doloroso. Una verdadera pena para nostros como familia", cerró.