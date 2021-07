Juvenal Olmos repasó angustiosos minutos que vivió tras robo a su hogar

El ex entrenador de la selección chilena y comentarista de Al Aire Libre en Cooperativa, Juvenal Olmos, entregó detalles de los angustiosos minutos que vivió luego de darse cuenta de que desconocidos robaron su hogar el pasado lunes.

"Yo estaba en una reunión con el alcalde y los concejales de La Reina y llegué a mi casa en Peñalolén tipo 19:15 horas. Mi señora, la Vero, también había salido a una reunión poco antes. Al llegar vi el portón eléctrico desmontado de su riel, así es que entré caminando y vi una ventana muy chica abierta excesivamente. Me pareció raro", contó Olmos a Las Últimas Noticias.

"Me alteré, subí al segundo piso con una mezcla de tranquilidad-nerviosismo y encontré la embarrada. Todas las piezas dadas vueltas, los cajones abiertos. Luego fui a mi oficinita y se habían llevado tres computadores, los que compré para trabajar durante la pandemia. También se habían llevado unos iPads, ropa, mi colección de relojes, etc. En total, unos 20 millones de pesos", añadió.

Contó que fueron momentos de mucha tensión: "Me entró un poco de susto. Mucho, en realidad. Pensé que tal vez alguien se había escondido dentro de la casa y uno no sabe cómo vas a reaccionar, pero lo que me tenía más nervioso era saber qué pasaba con mi señora. La llamé 15 veces y no contestaba. Sentí mucho miedo porque estaba todo abierto por el robo y ella no aparecía. Después me di cuenta de que había dejado el celular acá y que se lo llevaron también", contó antes de narrar esos instantes de angustia en el que no sabía de su esposa.

"Me tiritaban las manos. Pensaba que alguien me iba a llamar diciendo que la tenían raptada o algo. La Vero llegó a las 20:30 y ahí recordé la reunión. Ya estaban Carabineros, Paz Ciudadana, todos. Nos abrazamos y agradecimos el hecho de estar bien. Pero eso no quita la sensación de que la parte más íntima de nuestra casa fue vulnerada. Estuvieron nueve minutos y hasta pichí hicieron en un lado", dijo.