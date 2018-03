La tragedia que enluta al ex portero Santiago Cañizares

El ex futbolista español Santiago Cañizares confirmó la muerte de su hijo Santi, de cinco años, producto de una grave enfermedad que se le detectó hace más de un año.

"Mi hijo Santi ha fallecido. Creo que he de ser yo quien lo cuente, en agradecimiento por todas las muestras de apoyo y cariño que he recibido", escribió en Twitter el ex seleccionado del equipo europeo.

Según el otrora meta de Valencia CF, Santi "se marchó rodeado de paz, y habiendo comprendido su misión en estos cinco años que nos acompañó".

Santi era uno de los trillizos que Cañizares tuvo con su mujer, Mayte García, el 22 de febrero de 2013. Hace año y medio se conoció que el pequeño estaba enfermo y sus padres comenzaron a lanzar mensajes de lucha y esperanza en las redes sociales bajo el hastag #santicampeón.

La semana del 5 de marzo, el medio español El País publicó que el menor recayó en su enfermedad y reflejó la preocupación de su familia, que canceló sus compromisos profesionales para centrarse en el pequeño.