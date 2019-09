Los mensajes en recuerdo de Eduardo Bonvallet a cuatro años de su fallecimiento

Diversos mensajes en recuerdo de Eduardo Bonvallet han publicado hinchas y personajes ligados al deporte en redes sociales, luego de que este miércoles 18 de septiembre se cumplieran cuatro años de su fallecimiento.

Revisa las manifestaciones:

No hace falta decir cuánto se te extraña, me acuerdo perfecto donde estaba cuando me enteré de tu partida.

Siempre recordándote Gurú el mejor #Bonvallet pic.twitter.com/OOEZ7WKQw9