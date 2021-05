Lucila Vit y su relación con Rafael Olarra: Siento que encontré al hombre de mi vida

La modelo argentina Lucila Vit se refirió a su relación con el ex jugador nacional Rafael Olarra, asegurando que encontró al amor de su vida en un momento delicado en lo emocional para ambos.

"Siempre fue muy respetuoso, cada uno tenía relaciones diferentes en su momento y no lo conocía en otro ámbito. Nunca nos juntamos fuera del trabajo. Yo estaba con mi novio y él con su novia. En el trabajo teníamos buena onda, mucha química, pero nada más. Fuimos a Buenos Aires a hacer notas y nunca pasó nada, nada y nada que no fuera trabajo", aseguró a Las Últimas Noticias.

En esa línea, agregó: "recuerdo que me habló por Instagram, me vio en una foto que estaba media triste y me preguntó si estaba bien. Empezamos a hablar y nos llamamos por teléfono. Ambos estábamos pasando por lo mismo y eso nos ayudó porque estábamos en periodo de duelo. Nos llamábamos como amigos".

"Realmente ha sido un cambio impresionante en mi vida. Mi familia está muy contenta, porque en octubre me vieron muy mal, creo que peor que nunca. Y Rafa devolvió la felicidad, la tranquilidad y la paz a mi vida. Siento paz, mucha paz y eso es impagable", agregó.

Lucila, además, aseguró que el ex defensor "es un muy buen compañero, me proyecto muchísimo con él. Siento que encontré al fin, al hombre de mi vida. Sin desmerecer a las personas que me acompañaron en otro momento, tiene todo lo que busco. Estamos en la misma sintonía y eso se agradece un montón. Él tiene sus hijos y son lo máximo. No quiero meterme un tomar un papel que no me corresponde, quiero ser un aporte para ellos".