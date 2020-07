Luis Musrri: El chileno festejó más el ascenso de Leeds que el título de Pellegrini en la Premier

El entrenador de Independiente de Cauquenes y ex volante y DT de Universidad de Chile, Luis Musrri, se refirió al ascenso que logró Marcelo Bielsa en Inglaterra junto a Leeds United y afirmó que en nuestro país se celebró más que el título de Manuel Pellegrini en Manchester City.

"Yo admiro todo el trabajo de Marcelo Bielsa, pero la realidad es que el chileno festejó más el ascenso que el título que logró Manuel Pellegrini en la Premier League. Debería ser nuestro orgullo y no se valora", señaló en DirecTV.

Además, contó detalles de la polémica que vivió cuando estaba en Universidad de Chile y llegó Miguel Ponce para hacerse cargo de las series menores.

"Decidí alejarme de la U por diferencias con Miguel Ponce, dar un paso al costado al amor de mi vida porque no me sentía grato. Luego, él, a la primera, se fue a dirigir a Deportes Temuco. No estaba tan interesado como yo en el proyecto", sentenció.