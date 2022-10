Luis Núñez: A mí me gustaban el trago y las mujeres, ese fue mi gran error

El ex futbolista Luis Núñez concedió una extensa entrevista en la que hizo un mea culpa respecto a cómo llevó su vida y su carrera deportiva, asegurando que su gran error fue su gusto por el alcohol y las mujeres. Además, explicó los pasos que busca seguir para revertir la condena por homicidio que hoy lo tiene recluído en Rancagua.

"Es que si hablamos de errores, en mi vida he cometido mil. Yo tuve mi carrera, no debí haber estado nunca aquí. Pude ser una persona exitosa. A lo mejor me equivoqué en detalles y no pude lograr en el fútbol lo que realmente merecía, porque las condiciones las tenía. Mi error puede haber sido ir a ese lugar, pero yo soy de La Legua. Tengo derecho a estar en mi población cuando quiera", dijo a Diario La Tercera.

"El tema es que lamentablemente soy el Lucho Pato y se me involucró en algo que no debían. Mis errores los he asumido siempre, con mi cabeza en alto, mi frente en alto. Cuando estuve preso por tráfico, sí tuve participación. En el tema de los cajeros que se habla y en lo de Louis Vuitton salí absuelto y nadie ha dicho nada. Y siguen nombrándolo como un detalle mío. Sí, a lo mejor, me juntaba con gente que no correspondía y me involucraron. Es mi error, también", agregó.

En esta línea, Núñez realizó un mea culpa sobre el curso que tomó su vida. "Lo que usted quiera. Mujeres, trago, discotecas, fama... A mí me gustaban el trago y las mujeres. Ese fue mi gran error. Haber dejado de lado a mi familia, a mi mujer y mis hijos", complementó.

Núñez, además, contó que llegó a gastar "un millón, dos millones de pesos en una noche. En mi mejor momento, que fue en 2007, con el Chemo del Solar, yo no dormí nunca. Dormía solamente en las concentraciones. Entrenaba todos los días amanecido. Jugaba durmiendo solamente el día previo al partido. Me amanecía de lunes a viernes".

"Sinceramente: jamás les voy a echar la culpa a mis amigos. Soy una persona adulta y mis errores son mi responsabilidad. Yo me he equivocado y tengo que pagar mis errores. Sí, a lo mejor, no hubiese perdido a mi familia. Ese fue el gran error de mi vida: no haberles dado lo que se merecen y haberme enfocado en otras cosas. Y ahí viene todo el problema. A los amigos los conocí en la disco. Si a La Legua tampoco fui mucho. Este problema fue en La Legua, pero de los demás ninguno fue en La Legua", agregó.

"Sabía que se me iba a condenar sin ninguna prueba"

El ex jugador de Universidad Católica y Palestino, entre otros, se refirió al proceso judicial y a la intención de revertir su condena. "Hasta hoy, no hay un argumento concreto que pueda demostrar que soy culpable de lo que se me acusa. Todas las cosas dentro de la investigación, el juicio, están viciadas, todo mal hecho. No hay una prueba científica, ni material. Las personas que me vienen apuntando, que dicen que me vieron disparar... es todo mentira. Sé que, dos o tres días antes del juicio, el fiscal se juntó con la persona que viene acusándome para explicarle qué tenía que declarar y qué no, diciéndole que no diera ese tipo de detalles, que se habían juntado para poder condenarme".

Respecto a las razones de la condena, comentó que "sí, estuve. Yo nunca negué esa participación en el lugar de los hechos. Al contrario, Andrés en su primera declaración dijo que no estaba y el que se sitúa en el lugar de los hechos fui yo, en mi declaración. Por lo mismo, porque claramente he dicho la verdad. Desde que pasaron estas cosas. Si es que me escapé y no me entregué fue netamente por lo mismo, porque estoy diciendo la verdad. Yo sabía que iba a pasar esto. Sabía que se me iba a condenar sin ninguna prueba".

Finalmente, expresó que "es que, como digo, dentro de la casa había 20 personas. Quince como mínimo. ¿Dónde están esas 15 personas? ¿Por qué el fiscal no las mandó a buscar si son 15 testigos presenciales? ¿Por qué no se hizo una reconstitución de escena para ver cómo habían sido los disparos? ¿Por qué no se hizo un peritaje para ver si los disparos eran cruzados? ¿Por qué se pasaron por alto detalles que eran muy importantes en la investigación?".