Luis Núñez en la clandestinidad: Vivo encerrado como una rata

Acusado de participar en el homicidio de una persona en La Legua justo hace un año, Luis Núñez, ex volante de Universidad Católica, Magallanes y otros tantos equipos chilenos, vive en la clandestinidad hace exactamente un año y desde esa condición accedió a conversar con un medio nacional para contar su versión.

El 11 de octubre de 2018, Carolina Guajardo, del 12° Juzgado de Garantía de Santiago ordenó su detención y la de Andrés Vergara por el homicidio de Juan Pinto, algo que el ex futbolista niega haber hecho.

"Estoy muy triste, enterraron a mi padre (falleció en septiembre pasado) y no pude estar presente. Tuve que despedirlo a través de la cámara de un celular. Todo por ser un prófugo de la justicia, sin tener nada que ver en el caso por el que me buscan. Es algo muy doloroso. Gracias a Dios, la vida me tiene con fuerzas, pero claro que me habría gustado acompañar a mi familia, a mis hermanos chicos. Una maldita mentira me tiene prófugo. Yo ya pagué mis errores del pasado con cuatro años y 64 días en la cárcel", contó el ex jugador a El Mercurio.

"Vivo encerrado como una rata, porque la justicia y la policía aún no pueden decir que no tengo nada que ver en lo que me involucraron sin motivo. Yo pagué caro todos mis errores, pero en este no tengo nada que ver. Lo juro por la memoria de mi padre que acaba de fallecer", añadió Núñez, quien cuenta su verdad de los hechos.

"La policía sabe lo que pasó, y los tribunales también. Hay un detenido hace ocho meses y según lo que me han dicho, aún no lo hacen declarar porque saben que él dirá la verdad. Pero no, prefieren buscarme porque yo soy conocido. Yo me crie con él (Vergara), es como mi hermano y eso les bastó para que me involucraran", explicó el formado en Universidad Católica antes de decir que no se entregara.

"No, yo no tengo nada que ver. Voy a estar meses esperando el juicio y no me corresponde. La gente no sabe lo viví estando preso, lo que perdí. La vida me está haciendo vivir como un delincuente y no lo soy. Solo soy un ex futbolista que se equivocó en el camino y que ya pagó por sus errores", finalizó.