Luis Núñez recibió severo castigo por conceder entrevista sin permiso desde la cárcel

El ex futbolista nacional Luis Núñez, recibió un severo castigo de parte de Gendarmería por conceder una entrevista a Diario La Tercera sin autorización. El ex Universidad Católica se encuentra en prisión preventida por su presunta participación en una balacera ocurrida en La Legua el 2018.

Según informó el citado medio, el Alcaide de la Unidad Especial de Alta Seguridad, Jonny Avilés, se resolvió enviar al acusado al subterráneo del penal debido a la entrevista que concedió, algo que quedó evidenciado en un documento emitido por Gendarmería.

"El interno fue llevado al subterráneo para la respectiva toma de declaración y, en síntesis, señala que las preguntas del cuestionario fueron entregadas a su abogado y de esa manera entregó el comunicado de prensa, sin la autorización del jefe de unidad", apunta el escrito.

Por lo anterior, se determinó castigar a Núñez con siete días sin visitas de sus familiares, a partir del 12 marzo, una medida que fue aprobada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Juan Hernández, abogado del ex delantero dijo que "es inexplicable que lo sancionen. No comete ninguna infracción al comunicarse con el exterior. Acá no hubo ninguna negligencia. Todo se realizó según lo que señala Luis".

Este castigo, no obstante, se debe en gran parte a su participación en otros episodiosen los que participó como una huelga de hambre de 95 días, además de un castigo por "faltas de respeto y amenazas a funcionarios" y otro por "mal utilizar celular fiscal para aparecer en televisión".