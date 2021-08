Luis Núñez: Si me condenan me voy a volver loco, haré la huelga más extrema que exista

El ex futbolista Luis Núñez entregó su testimonio desde la cárcel a raíz del caso de homicidio por el cual está imputado y afirmó que es inocente, por lo que arriesga pasar tras las rejas 17 años de su vida por algo que "no hizo".

"Si fuera culpable de algo no estaría sentado acá", dijo en una entrevista con "Reportajes" de Canal 13, en la que se le vio afectado y entre lágrimas y donde reveló inéditos detalles de la jornada en que falleció Juan Pinto, homicidio por el cual enfrentará a la Justicia el próximo 23 de agosto.

"Estaba en el lugar, el problema no es mío. El problema es que mi hermano pololeaba con su mujer actual, por eso se forma la pelea, la balacera y todo. No es si se confundieron o no, el problema es que es mentira lo que están diciendo, la persona que me acusa está presa por homicidio, la otra persona, la mujer que me acusa, también está presa por homicidio, me gustaría decir qué le hice yo a ella, alguna vez en la vida, para que me esté haciendo este daño", cuestionó.

"No se acuerda que se crió conmigo, con mi mamá, que comían en mi casa ella y su hermano, el Mario, qué les he hecho que dicen que yo fui, porque no disparé, no tenía ni una pistola. Fui futbolista desde los 10 años, no me enseñaron a vengarme, eso no fue mi crecimiento, a mí me enseñaron a ganar, a triunfar, lamentablemente me equivoqué cuando triunfé, tomé malas decisiones, pero ahora quiero luchar, triunfar, y con esto llevo 34 meses perdidos de mi vida sin poder luchar por mi familia. Arriesgando 17 años de vida por algo que no hice", siguió Núñez.

En ese escenario, estimó que "si me condenan, me voy a volver loco. Nunca más voy a probar un bocado ni tomar agua, voy a hacer la huelga más extrema que exista, no voy a dejar que me condenen".

En relación al declive de su carrera, sostuvo que "viví seis meses de noche en mi mejor momento, llegué a pensar que si no salía jugaba mal. Fue mi mejor momento, el 2007. Invertí mi tiempo, mi plata y a lo mejor mi juventud en discoteques, en mujeres, trago, que al final me llevaron a tener problemas con la Justicia", declaró.

Sobre la "caída" de su carrera, luego que fue detenido por financiar una operación de tráfico de marihuana, contó que "llegó un momento en que no me quería contratar nadie, porque era el desordenado, el pelusón, el que venía de un juicio donde no tenía arte ni parte, entonces el sueldo eran 500 lucas, o un millón de pesos y para mí no era rentable seguir jugando".

Luego de la muerte de Juan Pinto, Núñez recordó que "todos se preguntan por qué no se entregó Luis, ¿saben lo que viví yo en la cárcel? Ah, ¿me voy a entregar al infierno? Lo harías, yo sé que no lo harías, mi primera reacción fue entregarme, pero después de tres días me enteré por rumores del barrio que me habían nombrado a mí.

"Lo primero que hice fue ir donde mi abogado y le dije lo que pasa, al día siguiente cuando me iba a entregar, la carpeta aparace cerrada y no nos podían dar información, me tenía que entregar sin antecedentes. Mi abogado me llama, dije que devuelvo el llamado y tomé la decisión de irme", relató sobre su idea de partir a Bolivia, tras lo cual dijo cómo evadió los controles fronterizos.

"Pasé como pasan todos los días 2.000 inmigrantes, los inmigrantes que pasan todos los días, ¿acaso muestran un carnet en la frontera? Pasé caminando por el lado, si no hay control, al otro lado pagué 5.000 pesos me subí a un bus, llegué a Oruro, me subí a otro y llegué a Cochabamba".

"Devolverme era entregarme en la frontera, porque para acá sí hay control. En ese momento tenía plata, unos 22 ó 25 millones de pesos en mi poder, pero dije, yo sin mi familia no voy a vivir y mandé a buscar a mi familia al tiro, se vino a buscar los papeles para instalarnos para siempre en Bolivia, mi idea era no volver nunca más, sí a presentarme al juicio", siguió.

Acerca de cuando lo detuvieron en el país vecino, manifestó que "lo único que pensé fue en no ver la cara a mis hijos, expusieron a mis hijas de 11 y 15 años a que me vieran cómo me deteníam. Mi hija está con sicólogo, llora, se siente culpable que por culpa de ella me pillaron, porque fue con la última persona que hablé.