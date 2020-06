Mancilla criticó a Bielsa y dijo que Borghi y Arturo Salah le dejaron "mejores cosas"

El ex delantero nacional Héctor Mancilla lanzó críticas al entrenador argentino Marcelo Bielsa, sobre el que dijo que no le dejó nada en su carrera y afirmó que otros técnicos le aportaron más.

"A mí no me dejó nada Marcelo Bielsa. Lógicamente que el tema de su forma de trabajo me sorprendió en su momento, lo analista que es y todo, pero a mí en lo particular no me dejó nada", señaló en diálogo con el medio RedGol.

"Me dejaron mejores cosas mis técnicos de los clubes, Eduardo Ferreti, Claudio Borghi y Arturo Salah, entre otros. Ellos sí me marcaron y me dejaron mucho", continuó el ex seleccionado chileno.

Con respecto a la Roja, el ex Huachipato y Colo Colo, entre otros clubes, apuntó que "es una experiencia muy linda vestir y defender la camiseta de tu país. Tuve pocas posibilidades de jugar y en las que tuve no pude marcar un gol, que eso es lo que recuerdo".