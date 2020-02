Marcelo Vega: Soy el mejor 10 de la historia del fútbol chileno

El ex futbolista dijo que es mejor que Jorge Valdivia, que jugaba como Maradona y que no era gordo.

Convertido en comentarista, el ex seleccionado chileno Marcelo Vega analizó su carrera como futbolista asegurando que ha sido el mejor 10 de la historia del fútbol chileno.

En entrevista con Las Ultimas Noticias, Vega se comparó con Jorge Valdivia y se puso por encima del actual jugador del Morelia mexicano.

"Por supuesto. El me gusta mucho, porque es distinto, pero no está a mi altura. Soy el mejor 10 de la historia del fútbol chileno. Da pases extraordinarios, pero no hace goles, no encara, no lanza tiros libres y penales como lo hacía yo. Yo era más completo que él", dijo el ex jugador de Unión Española, Colo Colo y Universidad de Chile.

"Yo me parecía a Maradona. No digo que era tan bueno como él, porque es el mejor de la historia. Pero yo jugaba como él", añadió sin falsas modestias.

Vega, además, tuvo palabras para el apodo que lo siguió durante su carrera, expresando que nunca fue gordo: Solo parecía serlo.

"Nunca me molestó, porque me decían 'Guatón' o 'Tobi' de cariño. Además, que yo no era gordo. Cuando chico, era flaquito, pero después me costaba mantener mi peso ideal. Siempre tuve uno o dos kilos de más. Como le pasaba a (Sebastián) Rozental que no era gordo, parecía gordo", expresó.

Vega también tuvo palabras para la "generación dorada" y dijo que antes los jugadores chilenos eran mejores que los de ahora.

"Estoy convencido de que los jugadores de antes éramos mejores que los actuales. El problema eran los entrenadores, por lo menos hasta Nelson (Acosta), que nunca se atrevían a jugar al ataque. Vidal, Bravo, Alexis, Medel tuvieron la fortuna de tener entrenadores como Bielsa", expresó.