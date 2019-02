Marcelo Vega: Universidad de Chile no juega a nada, Kudelka debería renunciar

Según el ex mundialista la institución no tiene dinero para despedirlo.

El ex volante nacional Marcelo Vega sostuvpo que el entrenador argentino Frank Darío Kudelka debe renunciar a Universidad de Chile debido al "fracaso" tras la eliminación y porque el equipo "no juega a nada".

"Universidad de Chile no juega a nada, se le dio todo lo que quería a Kudelka y no fue capaz de por lo menos de jugar bien. La U pudo jugar 90 minutos más y no le hacía un gol a Melgar", aseguró Vega a AlAireLibre.cl.

Vega, cree que si esto sucedía con algunas fechas del campeonato nacional disputadas, Kudelka habría salido de la banca azul. Además aseguró que si el entrenador no renuncia, no se irá, porque en la institución no tiene dinero para despedirlo.

"Si esto pasaba con el campeonato ya iniciado estaríamos hablando de la salida del entrenador. Si el se pone la mano en el corazón él debería irse, pero como no es así y por los problemas económicos que pasan los clubes, tendrá que darle la oportunidad de iniciar este campeonato", afirmó.

"La U no lo puede despedir por lo que hay que gastar. Ya han gastado con Sebastián Beccacece y con Guillermo Hoyos, es mucha la plata que se está pagando", agregó.

Para el ex mundialista en Francia 1998, una de las claves de la eliminación de los azules fue la mala conformación del plantel.

"Se equivocaron en las contrataciones, en traer muchos jugadores porque cuesta adaptarse a un plantel nuevo. No se preocuparon en traer un jugador diferente, un "10" por lo menos, para poder darle otra forma de jugar a este equipo. Fue un fracaso todo", aseguró.