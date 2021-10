Marco Cornez y su lucha contra el cáncer: El fútbol me ha dado mucha fortaleza

El ex portero de la selección chilena y de Universidad Católica, entre otros varios clubes, Marco Cornez, comentó su actual momento de salud, y aseguró que pese a las complicaciones, siente que puede superar su lucha contra el cáncer.

"Es un partido difícil que me toca jugar, dentro de tantos años que he estado involucrado en la actividad deportiva. He vivido prácticamente cinco décadas ligado al fútbol, desde mi inicio en las infantiles. Siempre lo he tomado como desafíos que son por ciclos. Estoy pasando por un momento bastante delicado de salud, pero con una fortaleza que me da el fútbol. El fútbol te permite luchar contra los rivales, trabajar semana a semana para los desafíos importantes. Estoy muy contento por el apoyo, fundamentalmente de mi familia. Tengo que decir que tengo tres hijos maravillosos, incluyendo también a Nicolás Córdova, que también ha sido importante en este apoyo", comentó Cornez en diálogo con La Tercera.

El ex arquero, especialista en lanzamientos penales sobre el final de su carrera, contó que ha recibido apoyo de compañeros y ex rivales, algo que le da mucha fortaleza para seguir luchando.

"Cuando empezó esto, inmediatamente sentí el apoyo de mis pares, que es la gente del fútbol. Especialmente de la gente de Católica, que hicieron una junta para saber cómo estaba. Hay mucha gente involucrada, pero quiero resaltar a gente importante, que hizo el peso, el aporte, como René Valenzuela, un amigo de toda la vida, o el 'Arica' Hurtado. Fuimos los líderes que llevamos a Católica a estos cambios lindos. Quiero graficar en ellos el apoyo incondicional de estos planteles. Y también quiero resaltar el apoyo fundamental de la gente de Colo Colo. Con Lizardo Garrido y Raúl Ormeño, Roberto Rojas, 'Chupete' Hormazábal, Fernando Astengo. Me han llamado. Me dicen que nosotros no somos rivales, sino amigos. Jugábamos partidos que eran a muerte, pero después aparece la amistad. Entonces, esas cosas son las importantes", comentó.

"También Sergio Bernabé Vargas, la gente de la U, Luis Marín, del Sifup. Hay mucha gente, entrenadores que me dan ese apoyo incondicional y fuerte. Los de la ANFA, como el Pollo Véliz, Clavito Godoy y Braulio Arenas y mi amigo Martín Hoces. Estoy rodeado por gente que me quiere. Me siento respaldado y lucho porque ellos me piden luchar. Estoy con una moral tremenda. Tengo para rato", añadió.

Y también a la gente de la UC: "Rodrigo Astudillo, que fue un jugador importante de esa época, hoy como jefe técnico de menores, ha llevado esto a la directiva y el presidente (Juan) Tagle también está haciendo algo importante que no sé cómo se va a realizar. Pero creo que Católica siempre hace las cosas bien. Y en esta oportunidad, no me cabe duda de que va a salir con alguna sorpresa importante para lo que pueda venir tanto en lo mío como con otros jugadores que han sido importantes para el club", expresó.

Y de cara al momento actual de la UC y de cara al duelo ante Colo Colo, Cornez confía en lo que pueda pasar el domingo en el duelo entre ambos equipos: "En la hípica dicen que caballo alcanzado es caballo pasado. La UC viene muy bien. Le hizo muy bien el cambio de técnico. Y Colo Colo viene muy bien también. Será un partido de meta y ponga. El favorecido va a ser el hincha", dijo.