Mario Salas: Me gustaría dirigir en Europa, en la Premier League

El ex entrenador de Colo Colo, la UC y la selección chilena sub 20, Mario Salas, reveló que uno de sus sueños es dirigir a un equipo de la Premier League inglesa, torneo del que se confesó como un fanático.

"Siempre he tenido sueños, que siempre siguen estando en mí, más que el equipo me gustaría dirigir en Europa, en la Premier League, sabiendo que es complicado", dijo a ESPN.

"Me entusiasma la idea de dirigir en el Viejo Continente", continuó el ex adiestrador de Barnechea, Alianza Lima, Sporting Cristal, Huachipato y Everton.

"Me gusta mucho. Siempre lo he dicho, me gusta desde antes que tuviese este furor, me entusiasma mucho. Siempre me ha gustado, la encuentro apasionante", agregó, para luego contar su experiencia en Inglaterra, hasta donde llegó cuando dirigía a los "ruleteros".

"Tuve la posibilidad de ir cuando Everton jugó con Everton de Inglaterra, para ver la conformación de las series menores y me trataba de colar, porque son muy estrictos que si vas a algo, solo vas a eso, intenté colarme y ver los entrenamientos de David Moyes, que hoy está en West Ham, y fue entretenidísimo. Fui a ver fútbol en Inglaterra desde cuarta división a primera división y es increíble cómo se vive el fútbol allá", completó.