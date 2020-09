Martín Palermo: Me gustaría volver a Chile, donde tuve un crecimiento importante como entrenador

El entrenador argentino Martín Palermo reconoció que le gustaría volver a dirigir en nuestro país, donde estuvo dos años y medio en Unión Española, pues su paso por Chile le permitió crecer como técnico y despegarse de la imagen de ex delantero de Boca Juniors.

"Me gustaría, la verdad es que lo pasé bien, mi familia lo pasó bien y tuve un crecimiento muy importante en mi carrera como entrenador, quera era lo que necesitaba cuando tomé la decisión de salir de mi país", declaró Al Aire Libre en Cooperativa.

"Necesitaba sacar mi imagen de jugador de Boca y Unión Española me dio esa oportunidad, fueron dos años y medio muy lindos e importantes, en todo sentido, seguramente con gusto me gustaría volver", indicó el ex artillero.

En esa línea, declaró que le "agradezco a Unión Española, a don Jorge Segovia, aunque después de dos años y medio haberme ido como me tocó, es lo que más lamento, pero los recuerdos son los mejores".

Además, reconoció que supo de los rumores que lo vincularon a Colo Colo y O'Higgins hace algunos meses, pero aclaró que nunca fue contactado.

"Hoy tienen técnicos, más allá de si son interinos o no, en O'Higgins está Patricio Graff desde que empezó la temporada... me gusta ser respetuoso y si hay una conversación o chance, se hablará y evaluará, pero ahora cada uno tiene sus entrenadores".

Palermo también destacó el nivel de Pablo Aránguiz y reconoció que tiene algunas similitudes en su juego con el de Jorge Valdivia, por lo que "está con posibilidades de tener un lugar a futuro en la selección y quizás reemplazar a los jugadores de esa generación exitosa, como otro que tuve que fue Pablo Galdames y es otro potencial a futuro".

Igualmente dijo que Marcelo Bielsa dejó una huella importante en el fútbol chileno y que "cualquiera que piense o se asemeje a su idea de juego -y también a la de Jorge Sampaoli-, su manera de plantear los equipos, tiene muchas chances de que un equipo chileno se fije en un entrenador, pero cada uno tiene su manera de ver el fútbol".