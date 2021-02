Miguel Angel Gamboa: Mario Osbén fue brillante, uno de los grandes arqueros del fútbol chileno

El destacado ex futbolista nacional Miguel Angel Gamboa, mundialista en España '82, se mostró triste por el fallecimiento del otrora portero chileno Mario Osbén a los 70 años y comentó algunos recuerdos del "Gato" y confesó su admiración por él.

Gamboa nos dijo Al Aire Libre en Cooperativa que "lo recuerdo con mucho cariño porque jugué con él en Lota Schwager en 1973, fuimos compañeros en la selección chilena, compañeros de habitación en España '82. Más que un gran arquero, fue una gran persona, nadie puede dudar de eso. Supe hoy en la mañana, mi mujer me contó, ya que era de Chiguayante y lo conoció antes que yo".

Además, señaló que no tuvo mucho contacto con Osbén en sus últimos días: "A veces Mario no atendía el teléfono o cambiaba el número, por lo tanto era difícil contactarse con él. Nos vimos en un homenaje que nos hicieron a los mundialistas, pero después no lo vi más. Un gran recuerdo, a sus hijos los conozco desde 'chiquititos'".

Sobre el nivel del "Gato" y su bajo mundial, Gamboa sostuvo que "a veces uno analiza por un partido o dos una trayectoria de 20 años. El fue brillante durante 20 años, fue espectacular, después en Colo Colo lo turnaba Pedro García con el "Cóndor" (Roberto) Rojas. Bueno para fumar (risas). Hay varias anécdotas. Decían que iba al baño a fumar en el entretiempo porque Nestor Isella no lo dejaba en Concepción".

"Yo conversaba mucho con él. El era el titular (en Colo Colo) y después Pedro García le pidió que turnaran y después el Cóndor no quiso turnar, y por eso él dejó de jugar. Todos quieren ser titulares, pero hay unos que son más egoístas que otros", insistió.

Finalmente evitó decir si fue el mejor en su puesto, por sobre Roberto Rojas: "Es tan relativo esto de comparar. A algunos les gusta más él y a otros el Cóndor. Está dentro de los grandes arqueros del fútbol chileno, cada uno en su época y cada uno en sus distintas facultades. Salía a acortar muy bien. De que era un gran arquero, lo era".