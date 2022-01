Murió "Dixie" Dörner, el "Kaiser" de la Alemania Democrática

Hans Jürgen Dörner, ex defensor y seleccionado por el equipo nacional de la extinta República Democrática de Alemania, murió a los 71 años tras una larga enfermedad, indicaron fuentes familiares al popular diario alemán Bild.

"Dixie" llegó a disputar más de cien partidos como internacional y sobre los quinientos como defensa del Dynamo de Dresde, el club para el que jugó entre 1969 y 1986 y para el que marcó un centenar de goles. Llegó a ser comparado con Franz Beckenbauer, siendo apodado también como "el Kaiser del Este".

Tras retirarse como jugador se convirtió en el primer técnico de la llamada Alemania Oriental en dirgir de la Alemania reunificada. Entrenó a Werder Bremen, Zwickau y Leipzig, y fue el auxiliar del ex seleccionador nacional alemán Berti Vogts.

Con el Dynamo de Dresde fue cinco veces campeón de la RDA, y consiguió medalla de oro en las olimpiadas de Montreal 1976. Desde 2020 forma parte del Salón de la Fama del fútbol germano.

