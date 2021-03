Nicolás Peric ratificó su adiós: Ya me retiré del fútbol profesional

El ex portero nacional Nicolás Peric confirmó su retiro del fútbol profesional y aseguró que seguirá jugando de forma amateur en el club de sus amores: Deportivo San Clemente.

"Ya me retiré del fútbol activo. Soy hincha de Deportivo San Clemente. Mi abuelo fue presidente y mi tío Anselmo también. El otro día me reuní con gente del club para saber qué pasos seguir y cómo me tengo que inscribir", dijo en declaraciones a la Corporación del club.

Además, agregó que trabajará en la escuela de arqueros del municipio: "Queremos ver si podemos sacar otro Nico Peric y por la cercanía que tengo con Rangers, incluirlo en las series menores del club".

Pero también el "Loco" avisó: "Hay una opción súper linda de poder trabajar en televisión, pero eso no quita que siga trabajando en nuestra escuela de fútbol. Eso no quiere decir que me tenga que ir a vivir Santiago. Hace mucho tiempo que me interesa esto".

"Es un programa deportivo en una cadena internacional. Para concretar una cosa así tengo que ver mis tiempos en la Corporación de Deportes de San Clemente, hacer que los tiempos calcen y que no influya en alguna tarea. Eso es lo principal", cerró.