Oscar Ruggeri sobre Gabriel Arias: Es un error que no ataje por Argentina

Luego de proclamarse campeón con Racing el portero chileno Gabriel Arias fue invitado al programa 90 Minutos de Fox Sports Argentina, momento en el que fue consultado por su decisión de jugar por la Roja a nivel de selección, algo que lamentó el ex futbolista y campeón del mundo con la albiceleste, Oscar Ruggeri.

El también comentarista deportivo le comentó al ex Unión La Calera que: "Es un error que no ataje por Argentina porque es un arquero de selección. El error no es de él, es de los que ven. Si le dan la posibilidad en otro lugar está bien, ahora asegúrate de atajar por Chile".

Por su parte Arias confesó al panel del programa que: "Ya me putean de todo acá. 'Vendido' es lo más tranquilo. Cuando me llamó (Jorge) Sampaoli empecé a hacer los papeles, desde 2015 vengo con esa mentalidad".

- Este fue el momento entre Ruggeri y Gabriel Arias: