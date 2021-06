Rafael Olarra y Lucila Vit tras ver el Argentina-Chile: Somos muy apasionados

El ex futbolista nacional Rafael Olarra y su novia, la modelo argentina Lucila Vit, comentaron la experiencia de ver el partido entre Argentina y Chile (1-1 en Santiago del Estero) como rivales y aseguraron que se trató de una experiencia "positiva".

"Somos muy apasionados por nuestras selecciones. Y la verdad es que fue muy lindo y especial estar con ella en esta situación. Ella es muy hincha y yo cuando juega la Roja lo disfruto mucho", dijo Olarra en diálogo con Las Ultimas Noticias.

La trasandina, por su parte, sostuvo que "yo me pongo muy nerviosa, pero ahora no. Los dos gritábamos mucho y terminamos riéndonos un montón", mientras que el ex jugador replicó eso diciendo: "En el próximo partido tendremos una apuesta para el ganador".

Chile empató 1-1 ante Argentina en Santiago del Estero, con el que sumó cinco puntos y quedó séptimo.