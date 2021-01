Rio Ferdinand confesó que jugó borracho cuando militaba en West Ham: Me había tomado tres brandys

El ex defensa inglés Rio Ferdinand confesó una anécdota que vivió cuando jugaba por West Ham en un partido ante Arsenal, en el que entró al campo con alcohol en el cuerpo.

"Me había tomado tres brandys con Cola-Cola y estaba en la sala de los jugadores. Entró un utillero y me dijo que tenía que vestirme, que estaba convocado. Tenía todavía una copa en la mano", contó en The Mo Gilligan Podcast.

En esa misma línea, recordó que "estaba en el banco pensando: 'Por favor, no me dejes entrar, no puedo entrar en este campo'. Y luego entré".

Por último, expresó que "cuando era más joven bebía más. Era un lunático. Mis recuerdos de mi paso por el West Ham son borrosos. La gente habla de momentos en particular y yo asiento con la cabeza, pero no tengo ni idea de lo que hablan".

Ferdinand desarrolló gran parte de su carrera en Manchester United, aunque también jugó en Bournemouth, West Ham, Leeds United y Queens Park Rangers.