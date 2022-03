Roberto Carlos jugó un partido y marcó un gol para club amateur de un bar en Inglaterra

Una leyenda en los pastos de Shrewsbury. Roberto Carlos disputó un encuentro defendiendo la camiseta del modesto Bull In The Barne United, equipo amateur perteneciente al bar homónimo en el oeste de Inglaterra, cerca de la frontera con Gales.

El ex lateral brasileño curiosamente no fue titular, ingresando desde la banca en la victoria por 4-3 frente a Harlescott Rangers. El ex Real Madrid anotó el gol de la victoria, con un tiro penal.

La llegada de Roberto Carlos se dio tras el concurso "Dream Transfer", realizado por eBay Reino Unido en el mes de enero, donde, por cinco libras, se podía participar en una rifa para contar con el ex futbolista durante un partido.