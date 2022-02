Roberto Carlos regresará al fútbol con el equipo de un pub inglés

Roberto Carlos, campeón del mundo con la selección brasileña, volverá al fútbol cuando haga su aparición en el equipo de un pub inglés después de que éste se hizo con sus servicios en un sorteo en el sitio de subastas por internet eBay.

El ex lateral zurdo de 48 años, que jugó en Real Madrid e Inter de Milán, se pondrá la camiseta roja del equipo de The Bull In The Barne (El toro en el establo) de la Liga de Shrewsbury y del Distrito.

"Pagas 5 libras para entrar en la rifa y tener la oportunidad de que un profesional firme para tu equipo. Uno de nuestros muchachos dijo en una charla de grupo 'vamos a intentarlo' y acabamos ganando", dijo el delantero y secretario del club, Matthew Brown, a BBC Radio Shropshire.

"Salí el viernes por la noche y me desperté con la cabeza un poco dolorida el sábado y recibí mensajes de la gente diciendo '¿es verdad lo de Roberto Carlos?' y en ese momento pensé 'no puede haber ocurrido, es sólo un sueño'", añadió.

Roberto Carlos, quien ganó el Mundial de 2002 con Brasil y tres Ligas de Campeones, además de cuatro Ligas con el Real Madrid, podría encontrar unos vestuarios más modestos de los que acostumbra a ver.

"Jugamos en un campo al lado del Hanwood Village Hall. El camarín es el propio de una liga amateur, bastante básico, un par de duchas no funcionan", dijo Brown.