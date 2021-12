Rodrigo Goldberg lanzó duros comentarios luego de su eliminación de "El Discípulo del Chef"

El ex delantero y ex gerente deportivo de Universidad de Chile, Rodrigo Goldberg, puso fin a su participación en el programa "El Discípulo del Chef", de CHV, luego de quedar eliminado y expresarse con duros comentarios.

No obstante, su salida del show culinario generó cierta polémica luego de que Ennio Carota le comunicara su decisión, ante lo cual, el otrora seleccionado chileno saliera raudo y sin siquiera despedirse de los otros participantes.

"Me hubiera gustado despedirlo, pero aparentemente no le gustó, pero por lo que hemos conversado, me parece que quedó súper claro", dijo el chef tras su decisión.

"Yo salí de una porque hubiera sido peor que me quedara. Entiendo que el que pierde tiene que salir y punto. No hay nada que decir", explicó el ex futbolista.

"Yo puedo aceptar que el considere que yo cocino mal, que considera que yo no tengo la técnica de cocina, ¿pero decir que no tengo motivación? Eso me dolió. Me dolió mucho", añadió Goldberg