Rodrigo "Pony" Ruiz recordó su fin en la Roja: Me sentí pisoteado y humillado

El ex jugador Rodrigo "Pony" Ruiz, de brillante carrera en el fútbol mexicano tras un meteórico ascenso en la Unión Española de comienzos de los '90, recordó uno de los momentos más lamentables de su trayectoria, cuando cerró el capítulo de la selección chilena.

Ruiz contó a Las Ultimas Noticias que debutó en la Roja en un amistoso con Alicante en 1993, luego jugó dos amistosos bajo el mando de Xabier Azkargorta, anotó su único gol y tras eso disputó la Copa América 1995, donde se ganó una "crítica descarnada", pese a que la totalidad del equipo anduvo bajo.

"Después se fue Azkargora y hubo un lío con los jugadores de Colo Colo cuando estaba Nelson Acosta. Yo fui de vacaciones a Chile y me citó para los partidos con Colombia y Paraguay. Luego de un partido que perdimos con Uruguay me cortó y no me llamó más", comentó.

"Pedro García me citó para un amistoso con Honduras y un encuentro con Perú que perdimos 3-1. Ya después no me citaron más. En Lima jugué mi último partido por la selección", dijo Ruiz.

"Ese fue el minuto en que decidí no jugar más por la selección. Yo estaba pasando un gran momento en Santos y vino ese partido. Pedro García llamó a varios jugadores que estaban en México para ese encuentro que se jugó en Monterrey. Mis compañeros me preguntaban por qué no estaba en la selección", dijo Ruiz.

"Incluso me llamaron para decirme que no me iban a convocar y lo encontré desubicado, porque siempre te llamaban para decirte que estarías citado. Ellos estaban en todo su derecho, pero me sentí pisoteado y humillado. Además que estaba cansado de las críticas que le hacían más daño a mi familia que a mí", agregó.

Luego contó que durante unas vacaciones en Chile lo nominó nuevamente Pedro García, con quien habló para decirle que no iba a sumarse "por muchas cosas". Cerré por fuera las puertas de la selección, me aburrí".