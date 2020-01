Salvador Cabañas: Perdono al tipo que me disparó y destruyó mi carrera

El ex delantero paraguayo Salvador Cabañas dijo perdonar a la persona que le truncó su emergente carrera al darle un disparo en la cabeza el 25 de enero del 2010, el que puso fin a su vida deportiva.

"Perdono al tipo que me hizo eso y destruyó mi carrera. No tengo ningún problema en decirlo. Lo importante es que estoy vivo", afirmó a la agencia internacional AFP sobre el sujeto que lo atacó en el baño de un bar.

Cabañas agregó sobre su recuperación que "hasta los doctores se sorprendieron. Dijeron que nadie sobrevive a esa clase de atentado. Escuchaba que decían que ya no iba a caminar más. Pasó el tiempo y volví a caminar y se sorprendieron todos".

El ex Audax Italiano contó que por estos días practica "voleibol con mis amigos del barrio. Lo que pasa es que (los médicos) me prohibieron cabecear, porque la bala que tengo incrustada en la nuca se puede mover y me puede hacer daño. Me dicen que puedo quedar paralítico. Está alojada encima de la vena principal".

"Voy a llegar a viejo. Tengo muy buena salud. Trato de disfrutar de la vida y de los amigos", cerró.