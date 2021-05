Sebastián Rocco fue sorprendido con un viaje en helicóptero: No me asusté para nada

El ex defensor Sebastián Rocco contó sobre la sorpresa que le preparó su pareja, Natividad Leiva, quien lo invitó a un viaje en helicóptero por Santiago como regalo del octavo cumplemes.

"Estaba muy sorprendido, no lo esperaba. Nati ya había volado y yo también, cuando fui a Río de Janeiro hace unos años. Pero fue muy grato, pasamos por varias partes de la ciudad, como La Moneda, el cerro Manquehue o el Costanera Center. Después rematamos la tarde con un rico almuerzo juntos", contó en Las Ultimas Noticias.

El ex Cobreloa agregó que "entra la curiosidad" de aprender a pilotear, "porque es una sensación maravillosa en el aire. No me asusté, para nada. Ya tenemos conversado nuestro próximo desafío en pareja: lanzarnos en paracaídas. Ahí vamos a tener un poco más de miedo".