Sergio Agüero contó que tiene un chip en el corazón: "De noche tiro luces de colores, soy Iron Man"

El argentino Sergio Agüero, quien se retiró del fútbol profesional por una arritmia cardíaca en 2021, sorprendió durante una transmisión de Twitch al revelar detalles sobre los procedimientos médicos que tuvo y contó que se siente como "Iron Man", el súper héroe de los comics y películas de Marvel, porque tiene un chip en el corazón.

"Tengo un chip acá. Esto es un tajito que me abrieron acá y me pusieron un chip", señaló el "Kun", indicando su corazón. "De noche tiro luces de colores, soy Iron Man", dijo entre risas el ex goleador.

Además, explicó para qué sirve el chipe: "Si se me acelera (el corazón), le salta al médico", aseguró.

Cabe recordar que Agüero, ex jugador de Independiente, Atlético de Madrid, Manchester City, Barcelona y la selección argentina, conmocionó al mundo el pasado 15 de diciembre al anunciar su retiro de las canchas, ya que debía priorizar su salud por sobre todas las cosas, incluyendo su gran carrera en el fútbol profesional.