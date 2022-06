"The Magic Studio": El profesional espacio en el que Edson Puch proyecta su carrera musical

Edson Puch anunció hace algunas semanas su retiro del fútbol mientras formaba parte de Deportes Iquique. Actualmente, y alejado de las canchas, el campeón de América con la selección chilena habló del lujoso estudio musical que fabricó para proyectar su carrera en el género urbano.

En diálogo con Las Ultimas Noticias, el ex Universidad Católica y también la U, entre otros equipos, comentó acerca de cómo se animó con "The Magic Studio", su nuevo proyecto para potenciar un pasatiempo que estuvo en segundo plano mientras se dedicó al fútbol.

"Gracias a Dios hoy tengo mi estudio. Es un proyecto que me motiva mucho", relató Puch al citado medio sobre el imponente espacio que cuenta con una cabina de grabación, paredes forradas con esponja acústica para aislar el sonido y diversos instrumentos de alta gama para apoyar sus piezas musicales.

"En todos los lugares que jugué me armé mi estudio. Llegaba de entrenar, dormía siesta y de ahí me metía a componer y cantar. Me grababa solo y por eso hice un curso de producción musical. Hoy yo feliz con que todos tengan oportunidad de grabarse con equipos de primer nivel", apuntó sobre el hecho que su estudio ha servido también para distintos músicos del norte del país.

