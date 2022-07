"Ya no juego": Robinho confirmó su retiro del fútbol tras ser condenado por violación

Robinho, antiguo delantero de la selección brasileña, confirmó a un medio de su país que se encuentra alejado del fútbol profesional, luego de ser condenado en los tribunales de Italia por violación.

El ex deportista se comunicó con un periodista vía Whatsapp, negándose a una entrevista para ahondar en el tema. "Si pueden dejarme a mi y a mi familia en paz estaré agradecido. ¿No tienen ningún personaje más importante del que hablar?", escribió al portal UOL.

"¡Ya no juego! No publico mi vida en internet y continúan hablando de mi. Hay muchas personas queriendo dar entrevistas, aparecer. Solo quiero que me dejen en paz", agregó en un segundo mensaje.

El pasado 15 de febrero, la fiscalía de Milán pidió una orden de arresto contra el otrora artillero, tras rechazar su apelación. El nacido en Sao Vicente fue condendado a nueve años de cárcel por participar de un "estupro grupal" a una joven albanesa ocurrida en 2013, mientras defendía la camiseta de AC Milán.

Esta declaración ratificó el evidente fin de su carrera, pues se encontraba sin club desde el 28 de febrero de 2021, al salir de Santos, su club de formación, a pocos meses de la sentencia original.

Robinho actualmente se encuentra en libertad en Brasil, país que no realiza extradiciones de sus ciudadanos. La autoridades italianas trabajan en la posibilidad de que cumpla su pena en aquel territorio, pero de momento aún no se entregan detalles del paradero del ex Real Madrid.