Arturo Sanhueza: Mi mejor versión fue en Colo Colo junto a Rodrigo Meléndez

Arturo Sanhueza anunció su retiro del fútbol a los 43 años de edad, y entre varios temas que se animó a hablar apuntó a su paso por Colo Colo como la mejor versión que tuvo en su carrera.

En diálogo con DirecTV, el multicampeón con los albos mencionó que: "Mi mejor versión fue en Colo Colo, junto a Rodrigo Meléndez. En Wanderers mi partido más importante fue cuando vencimos 1-0 a Colo Colo. En Wanderers me ofrecieron dirigir, pero no puedo trasladarme por mi familia".

"Tuve una oferta de Necaxa mientras estaba en Colo Colo. Tenía contrato prorrogable y quedaba libre. Era una oferta millonaria. Mi señora me dijo que no me podía ir así del club. Antes uno jugaba por otras cosas, ahora los jugadores sólo piensan en partir", agregó sobre su estadía en el "Cacique".

Sobre el mismo punto de la identificación con la camiseta, Sanhueza comentó que: "Los futbolistas ahora se sienten muy poco identificados con sus equipos, ven la selección como una posibilidad de emigrar. Los representantes les inculcan que se van a ir apenas termine el torneo".