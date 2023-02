Carlos Reinoso y su pasado con las drogas: Mi mayor triunfo en la vida fue salir de ellas

El exfutbolista y seleccionado chileno Carlos Reinoso dio conocer detalles de su antigua adicción a las drogas durante su carrera profesional en México, junto al proceso que pasó para abandonar aquel vicio.

"Mi mayor triunfo en la vida fue salir de las drogas. Bendito sea Dios, me recuperé hace más de 30 años. Me costó un mundo, no es fácil, pero me acerqué mucho a Dios, mi hija Paola me ayudó muchísimo", indicó en el canal de YouTube La Saga.

"Es una lucha. Ahí sí hay que tenerlos bien puestos, poque es una lucha contigo, no con el qué dirán. Yo la gané con la fe en Dios", agregó la leyenda de Club América y la Liga MX.

"Iba destruído porque me estaba acabando todo mi dinero. En esa época, un día estaba en Veracruz y llegó mi hija Paola con mi hijo José, entonces me habló de Dios", relató.

"Fuimos a Amistad Cristiana (asociación religiosa de Ciudad de México) y yo iba con la droga acá en los bolsillos. Escuché al pastor y todos los pecados del mundo; yo los tenía y algunos más, en ese momento me puse a llorar, llegué a la casa y en el bañó tiré la droga", agregó el surgido en Audax Italiano y ahora comentarista.

Luego, contó sobre su recaída cuando estaba en el extinto club Toros Neza, donde fue llevado a un centro de rehabilitación para frenar su adicción de forma definitiva. "Me arrepiento (de la droga). Mis hijos fueron claves", cerró.