El mundo del fútbol llora el fallecimiento de Gianluca Vialli

El exfutbolista y mundialista con la selección italiana Gianluca Vialli falleció este viernes a los 58 años de edad producto de un cáncer, y por ello es que los mensajes de despedida hacia el otrora delantero se multiplicaron entre distintos lados del planeta.

Varios clubes del fútbol europeo despidieron al campeón con Sampdoria y Juventus, además de organismos como la UEFA y FIFA.

- Los mensajes de despedida del mundo del fútbol a Gianluca Vialli:

Today, European football mourns Gianluca Vialli, who has passed away aged 58.



Vialli lifted the Champions League with Juventus in 1996, won 59 caps for Italy and was a hugely popular member of the backroom staff as the Azzurri triumphed at EURO 2020.



Rest in peace, Gianluca. — UEFA (@UEFA) January 6, 2023

Nos entristece profundamente el fallecimiento de Gianluca Vialli a los 58 años de edad.



Nuestros pensamientos y condolencias están con su familia y sus amigos en estos difíciles momentos. Descanse en paz. https://t.co/2lLcsuukVj — FIFA.com en español (@fifacom_es) January 6, 2023

So many memories to cherish forever. Thank you for sharing them with us, Luca. 💙 pic.twitter.com/fWN5moIa5q — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 6, 2023

Un campeón dentro y fuera del campo: Vialli fue un oponente digno y un ejemplo de coraje. Nuestras más profundas condolencias a la familia y amigos de Gianluca.#FCIM pic.twitter.com/cVQ08iLwJN — Inter (@Inter_es) January 6, 2023

We are saddened by the passing of Gianluca Vialli, a great sportsman on and off the pitch. Our heartfelt condolences to his family and loved ones



Gianluca Vialli è stato un grande uomo di sport, in campo e fuori. Nel giorno della sua scomparsa, ci stringiamo a tutti i suoi cari pic.twitter.com/F6fdTVKUxc — AC Milan (@acmilan) January 6, 2023

È un altro giorno triste per il mondo del calcio. Il presidente Claudio Lotito e tutta la S.S. Lazio salutano con affetto e commozione Gianluca Vialli, leggenda dello sport italiano e internazionale



➡️ https://t.co/kXGNQkUpK9 pic.twitter.com/eeZsRLGH4v — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 6, 2023

La Fiorentina si unisce al dolore dei suoi cari e al cordoglio dell'intero mondo sportivo per la scomparsa di Gianluca Vialli.

RIP. pic.twitter.com/3DR5pOzWF4 — ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 6, 2023

Ciao Gianluca, non ti dimenticheremo mai 💙 pic.twitter.com/ZnAbs9qDUe — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) January 6, 2023

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carlo Ancelotti (@mrancelotti)