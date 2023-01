¿Gerard Piqué ahora le fue infiel a Clara Chía?

Sin lugar a dudas el tema que recpercutió al mundo en las últimas semanas fue la ruptura del matrimonio de Gerard Piqué y Shakira por infidelidad del exfutbolista debido a la canción de la colombiana con el productor argentino Bizarrap.

El paparazzi español Jordi Martin, conocido por seguir a la pareja de Shakira y Piqué durante casi 12 años puso en duda la fidelidad del ex Barcelon a Clara Chía, su actual pareja y con quien le fue infiel a la músico, con una joven abogada catalana.

En su cuenta de Instagram, Martin escribió "¿La conoces Gerard? Luego no te extrañe que Shakira te tire al mundo entero encima tuyo", acompañado de una fotografía del exfutbolista con Julia Puig Gali.

Por otro lado, en España se habla que Clara Chía y Gerard Piqué están en crisis tras la canción, pues a la joven pareja del ahora empresario no le gustó una frase de la canción en la que Shakira apunta: "Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques".ç